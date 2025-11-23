Haberler

Şanlıurfa'daki Engelli Bakım Merkezinde Yangın: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Valilik, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Kasım'da kentteki bakım merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen, kuruluşta kalan bir çocuğumuz, maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda aralarında merkezin müdürü F.T'nin de bulunduğu M.İ, Ü.D. ile H.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

