Şanlıurfa'daki deprem konutlarının teslimine kasımda başlanacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Şanlıurfa'da, şu an itibarıyla 3 bin 205'i kent merkezinde olmak üzere 6 bin konutun inşaatına başlandığını belirterek, ilk teslimatı kasımda yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Şanlıurfa'da, şu an itibarıyla 3 bin 205'i kent merkezinde olmak üzere 6 bin konutun inşaatına başlandığını belirterek, ilk teslimatı kasımda yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Bozdağ, TOKİ tarafından depremzedeler için Eyyübiye ilçesinde yapımına başlanan 19 bloklu 366 konutun şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Böyle bir felakette hayatını kaybedenleri geri getirme şansının olmadığını ancak geride kalanların yaralarının sarılması için adımlar atıldığını anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Geride kalanların yaralarını sarma, enkazı kaldırma, umutları diri tutma ve onların geleceğe umutla bağlanmalarını sağlama bakımından hükümet ve devletimizin yapacağı çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesinde hükümetimiz, bir yıl içerisinde deprem konutlarını yapıp, hak sahiplerine teslim etme taahhüdünde bulundu ve bu çerçevede de hemen deprem konutlarının yer tespiti, projelerinin yapılması, ihale edilmesi ve temel atma süreçleri hızlandırıldı. Bildiğiniz gibi Defne'de bir devlet hastanesi bu kapsamda geçen hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete alındı. Bu, samimi gayretin ve dirayetli çalışmanın kısa sürede nasıl bir meyve verdiğini göstermesi bakımından somut bir örnektir."

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya yapmış olduğu ziyarette 100 bininci deprem konutunun temelinin atıldığını anımsatarak, kentte yapılan deprem konutlarındaki çalışmaların yakından takip edildiğini söyledi.

3 bin 205 konutun inşası Şanlıurfa merkezde başladı

Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde inşaatı devam eden alanda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldığını hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Burada üç etaplık deprem konutları inşası başlamıştır. 3 etabın ihaleleri, yer teslimi yapıldı ve bunlardan birisi şu anda bulunduğumuz yerde devam eden 366 konutluk alan. Bunların yüzde 17 fiziki gerçekleşmesinin de tamamlandığını görüyoruz. Pek çok temel atma çalışmaları da devam ediyor ve 19 blok halinde burada deprem konutu inşası sürüyor. Ayrıca yine bu mevkide 1418 konutluk ihale, 1421 konutluk bir başka ihale olmak üzere onların da yer teslimleri yapıldı. Şu anda müteahhit firmalar bunlarla ilgili de çalışmalarına başlamak üzere. Bu kapsamda Şanlıurfa il merkezinde 3 bin 205 deprem konutunun inşasına başlandığını Şanlıurfalı hemşehrilerimize buradan duyurmak isteriz. Şu anda Valiliğimiz, İl AFAD Müdürlüğümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Eyyübiye Belediyemiz hep beraber bu konutların zamanında tekemmülü ve eksiklerin tamamlanması için idari açıdan da her türlü desteği bu çalışmalara vermektedirler. Bu kapsamda 3 bin 205 konutun Şanlıurfa merkezde inşası başlamıştır ve devam etmektedir."

"Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın da evlerini yapıyoruz"

Bakan Bozdağ, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de depremzedeler için afet konutlarının yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Birecik ilçemizde de deprem konutlarının inşasına başlandığını ve orada da şu anda 800 civarında deprem konutunun inşaat çalışmalarının sürdüğünü ifade etmek isterim. Bunun yanında tabii Hilvan ilçemizde 300 konut, 87 ahır birinci etapta, ikinci etapta yine 202 konut, 91 ahır inşaat çalışmaları başlamıştır. Bozova ilçemizde de yine birinci etap 207 konut, 89 ahır inşaat çalışmaları da başlamıştır. Şunu ifade etmekte fayda görüyorum hem şehir merkezlerindeki depremzede vatandaşlarımıza, hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için konutlar yaptığımız gibi kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın da evlerini yapıyoruz. Ayrıca hayvanlarının barınağı olarak kullandıkları ahırları ve diğer ihtiyacı olan donatıları da yaptığımızı bütün hemşehrilerimizin bilmelerini isteriz."

Yapımı devam eden afet konutlarının depremzedelere teslim tarihine ilişkin ise Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bulunduğumuz yer 11'inci ayda, yani Kasım 2023'te hak sahiplerine bir aksama olmadığı takdirde teslim edilecek. Diğer iki etabın da 2024 içinde sahiplerine teslimini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar milletine ne söz verdiyse bu sözleri tutan lider oldu. Depremzede kardeşlerimize, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza verdiği sözleri de tutmaktadır. Şanlıurfalı hemşehrilerimize verdiği sözleri de yerine getirmektedir. İnşallah bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözlerinin yerine gelme süreçlerini yakından takip edeceğiz. Kazasız belasız bu inşaatların tamamlanması ve hak sahibi vatandaşlarımıza daha rahat bir mekanda oturma imkanlarının sunulması için gayret göstereceğiz. Bu en büyük hedefimizdir. Tabii burada sadece konut yapılmıyor. Aynı zamanda, ticari alanlar, sağlık, ibadet alanları ve aynı zamanda eğitim alanları da bu projelerin içerisinde sunulacak. Elbette çevre düzenlemeleri de yapılacak. Bunun yanında Şanlıurfa'mızın kültür ve medeniyet anlayışına uygun bir mimari düzen içerisinde bunlar inşa edilecektir."

Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'da 22 bin civarında hem kırsalda hem de merkezde bağımsız konut ve sosyal tesis yapma hedefinin bulunduğuna işaret ederek, şu ana kadar merkezde 3 bin 205, ilçelerle 6 bin konutun inşaat sürecinin başladığını, diğerlerinin de projelerinin tamamlanmasının ardından tamamlanacağını sözlerine ekledi.