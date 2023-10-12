Şanlıurfa'daki cinayetin zanlıları Gaziantep'te yakalandı

Şanlıurfa'da 6 ay önce bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan 2 zanlı, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı çalışmalarda, 6 ay önce Birecik ilçesinde İ.G'nin silahla öldürülmesi olayının şüphelileri olarak aranan A.B. ve S.B'nin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde saklandığını tespit etti.

Şehitkamil ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Bu kişilerin bulunduğu adresteki aramada 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.