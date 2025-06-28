Şanlıurfa'daki Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da boya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Evren Sanayi Bölgesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki boya üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.