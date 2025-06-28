Şanlıurfa'daki Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
Şanlıurfa Evren Sanayi Bölgesi'nde bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Şanlıurfa'da boya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Evren Sanayi Bölgesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki boya üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel