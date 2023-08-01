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Şanlıurfa'da Zırhlı Polis Aracının Devrilmesi Sonucu Bir Polis Şehit Oldu

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Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir polis şehit oldu. Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir polis şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Zırhlı polis aracı devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir polis, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan polis, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgede inceleme çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Esentepe Güncel Haberler

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