Şanlıurfa'da Zırhlı Aracın Devrilmesi Sonucu Şehit Olan Polis Memuru Hatay'da Toprağa Verildi

Şanlıurfa'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Kütük, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Karşıyaka Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinden dün çıkış yapan polis memuru Ramazan Kütük'ün (31) kullandığı zırhlı araç kaldırama çarparak devrilmişti. Kazada hastaneye kaldırılan Kütük, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından şehit polis memurunun cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Akbez Mahallesi'nde baba evine getirilip helallik alındı. Ardından cenaze töreni için Halil İbrahim Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine, şehidin eşi Türkay, annesi Saliha ve babası Kasım Kütük, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Yapılan törenin ardından şehidin naaşı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.