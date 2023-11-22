Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 26. kilometresinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, otomobil sürücüleri Haşim Süzen, Yusuf Tutan, Ahmet Bülbül ile Mustafa Taş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel