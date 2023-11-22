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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 26. kilometresinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, otomobil sürücüleri Haşim Süzen, Yusuf Tutan, Ahmet Bülbül ile Mustafa Taş yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Trafik Kazaları Güncel Haberler

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