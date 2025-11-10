Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ağır yaralanan 17 ve 19 yaşındaki iki genç hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şanlıurfa'da, öğle saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişiden durumları ağır olan Muhammed Emin Güneş (17) ve Muhammed Mustafa Akdaş (19), kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel