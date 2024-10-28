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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Akabe mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, itfaiye yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

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