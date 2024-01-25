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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Viranşehir- Şanlıurfa kara yolunun 71'inci kilometresinde F.Y. yönetimindeki 34 FG 6793 plakalı otomobil, S.S. idaresindeki 33 AFJ 056 plakalı tır ve C.T'nin kullandığı 34 VJL 89 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan B.T, A.T. ve K.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Viranşehir Şanlıurfa Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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