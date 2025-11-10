Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar ve olayın detayları aktarıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Emir K. (18) idaresindeki 63 DR 819 plakalı otomobil, GAP Bulvarı'nda refüjdeki bariyerlere ve direğe çarptı, ardından karşı şeride geçerek iki otomobile çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Emin G. (17) ve Mustafa A. (19) hayatını kaybetti, 2 yaralının tedavisi sürüyor.
