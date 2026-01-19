Haberler

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Çarpışan otomobiller ve bir tırın karıştığı kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ömer Alması'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Eşin ise kurtarılamadı.

Eşin'in Viranşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
