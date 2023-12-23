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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

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Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen yoğun sis ve yağmurun etkisiyle gerçekleşen trafik kazasında yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış ve sis nedeniyle yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölü ve yaraların olduğu bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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