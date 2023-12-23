Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış ve sis nedeniyle yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölü ve yaraların olduğu bildirildi. - ŞANLIURFA