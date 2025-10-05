Haberler

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

C.Ç. idaresindeki 06 BUG 275 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı alt geçidinden karşı şeride geçerek Mustafa Demir'in kullandığı 63 AKP 628 plakalı hafif ticari araç ile Z. T. yönetimindeki 63 ADF 031 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

