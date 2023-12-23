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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

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Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yoğun sis ve yağmurun etkisiyle gerçekleşen kazada otobüs ve 2 tır çarpıştı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki 67 AK 846 ve 33 DES 29 plakalı tırlar çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Güncel

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