Şanlıurfa'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 FA 909, 66 ABP 049, 06 ED 2133 ile 20 ADA 852 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
