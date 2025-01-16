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Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza ve Yangın

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Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada bir otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Şanlıurfa'da zincirleme kazaya karışan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda V.U. yönetimindeki 21 GK 489 plakalı otomobil ile aynı istikamette sürücüleri henüz öğrenilemeyen 63 AJA 826, 34 HOF 334 ve 63 SE 806 plakalı araçlar çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle V.U. yönetimindeki otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobildeki yangın, söndürüldü.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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