Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpmamak için duran otomobile, arkadan gelen 3 araç çarptı. 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Akçakale yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeği fark eden otomobil sürücüsü, hayvana çarpmamak için yavaşlayarak durdu. Bu sırada arkadan gelen iki otomobil ve bir kamyonet, duramayarak birbirine çarptı. Zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, köpek yolun karşısına geçerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -