Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri olayın seyrini ortaya koydu.
ŞANLIURFA'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı 3 aracın karıştığı zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün öğle saatlerinde GAP Bulvarı kavşağında meydana geldi. Emir K., kullandığı 63 DR 819 plakalı otomobille önündeki araçları makas atıp geçmeye çalışırken direksiyon kontrolünü kaybetti. Refüje çarpıp, demir bariyerleri yerinden söken otomobil, karşı şeride geçerek Suat A. idaresindeki 38 AEG 846 plakalı araç ile İsmail E. yönetimindeki 33 BDR 62 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, Emir K.'nin otomobili hurdaya döndü. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Emin Güneş (17) ve Muhammed Mustafa Aktaş (19) yaşamını yitirdi.
CENAZELER, AİLELERE TESLİM EDİLDİ
Kazanın, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin makas atarak ilerlediği, kısa süre sonra kontrolden çıkarak refüje çarptığı ve bariyerleri aşıp karşı yöndeki 2 araca çarptığı yer aldı. Güneş ve Aktaş'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.