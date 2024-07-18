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Şanlıurfa'da Zabıta ile Esnaf Arasında Kavga: 4 Zabıta Memuru ve 15 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan esnafın karpuz tezgahını kaldırmak isteyince çıkan kavgada 4 zabıta memuru ve 15 kişi yaralandı. Polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan esnafın karpuz tezgahını kaldırmak isteyince kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği olayda, 4'ü zabıta memuru, 15 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, boş bir arazide karpuz satan esnaftan tezgahını kaldırımasını isteyince tartışma çıktı. Tartışma, bölgeye gelen esnafın yakınları ve diğer seyyar satıcıların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopayla saldırırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralanan 4'ü zabıta memuru, 15 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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