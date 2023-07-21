Şanlıurfa'da Zabıta Ekipleri Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere El Koydu

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda kurulan ortak denetim ekibi, Eyyübiye ilçesinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirdi. İşletmelere ceza yazıldı ve el konulan ürünler imha edildi.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda büyükşehir ve merkez ilçe belediye zabıta ekiplerinden ortak denetim ekibi kuruldu. Ekipler Eyyübiye ilçesinde yaptığı ilk denetimde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirdi.

Şanlıurfa'da Zabıta hizmetlerinin daha etkili ve verimli olması için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının Koordinasyonunda "Ortak Denetim" ekibi kuruldu. Büyükşehir, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşan ortak denetim ekibi, haftanın belirli günlerinde denetim yapacak. Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü İlçe merkezlerinde dönüşümlü olarak yapılacak denetimlerde iş yerleri tek tek kontrol edilecek. İşgal, hijyen, fiyat etiketi, gramaj, görüntü kirliliği, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat denetimi yapacak olan ortak denetim ekibi kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulayacak. Ortak denetim ekibi ilk denetimini, Eyyübiye İlçesine bağlı Eyyüp Peygamber Caddesi başta olmak üzere Eyyüp Nebi, Osmanlı, Muradiye, Yenice ve Selçuklu mahallelerindeki iş yerlerinde yaptı.

Zabıta ekipleri denetim yaptıkları 2 markette son kullanma tarihi geçmiş salam, süt, makarna, tereyağı, soda, meyve suyu gibi birçok ürüne el koydu. Tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koyan zabıta ekipleri işletmecilere son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan ceza yazdı. El konulan ürünler denetimlerin ardından geri dönüşüm merkezinde imha edildi. - ŞANLIURFA