Şanlıurfa'da Zabıta Ekipleri 20 Bin Lira ile Yakalanan Suriyeli Dilenciyi Sınır Dışı Etti

Şanlıurfa'da Zabıta Ekipleri 20 Bin Lira ile Yakalanan Suriyeli Dilenciyi Sınır Dışı Etti
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, dilencilik yapan Suriye uyruklu bir kişiyi yakaladı. Yapılan üst aramasında 20 bin lira ele geçirildi. Dilenci, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 20 bin lira çıktı. Dilenci sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kentte son günlerde artan dilencilik vakalarına karşı çalışma başlatan zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yapan kişiyi yakalayıp, idari işlem yapmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na götürdü. Burada yapılan üst aramasında, üzerinden 20 bin lira para ele geçirilen ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen dilenci sınır dışı etmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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