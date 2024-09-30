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Şanlıurfa'da Zabıta Denetimleri: Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Şanlıurfa'da Zabıta Denetimleri: Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünlerine el koyarak imha etti. 1500 ton pirinç ve diğer ürünler arasında yer alan 650 kg reçel ve 200 kg çikolata tespit edildi. 12 işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünlere el konularak imha edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri halk sağlığını korumak için denetimlere devam ediyor.

İl merkezinin yanı sıra Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde de denetim yapan ekipler, son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünleri tespit etti.

Denetimler kapsamında, 1500 ton pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çaya imha edilmek üzere el konuldu.

Söz konusu ürünlerin çoğunun son kullanma tarihi geçtiği ve bazı pirinçlerin böceklendiği diğer ürünlerin ise bozulduğu tespit edildi.

Sağlıksız şartlarda depolama yapan işletmeleri de uyaran ekipler, denetimlerde 12 işletmeye de cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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