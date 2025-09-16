Haberler

Şanlıurfa'da Yük Asansörü Düştü: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki bir binada düşen yük asansörü sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki binada halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırsal Killik Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada, içinde 4 kişinin bulunduğu yük asansörü, halatının kopması sonucu 2. kattan düştü.

Asansörde bulunan Zeliha ve Arif A. ile Halise S. ve Fatma Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
