Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı
AA - Eşber Ayaydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde terör örgütü YPG/ Pkk üyesi olduğu ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bir dönem terör örgütü YPG/PKK bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen ve hakkında yakalama kararı olan M.M'nin Eyyübiye ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.M. gözaltına alındı.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel