Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde terör örgütü YPG/ Pkk üyesi olduğu ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bir dönem terör örgütü YPG/PKK bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen ve hakkında yakalama kararı olan M.M'nin Eyyübiye ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.M. gözaltına alındı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa, Terör, PKK, YPG, Güncel, Haberler

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