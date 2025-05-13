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Şanlıurfa'da Yorgun Mermiyle Yaralanan İki Kişi Tedavi Altında

Şanlıurfa'da Yorgun Mermiyle Yaralanan İki Kişi Tedavi Altında
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Şanlıurfa'da, bir çocuk ve bir yetişkinin yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanması olayında, güvenlik birimleri failleri tespit etmek için çalışma başlattı. Vali Hasan Şıldak, çocuk ve yetişkinin tedavi süreçlerini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan biri çocuk 2 kişi, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 2 kişinin silahlardan atılan mermilerle yaralandığını belirtti.

Eyyübiye ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun kafasına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralandığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Çocuğumuz yapılan ameliyat sonrasında şu anda entübe olarak tedavi görüyor. Bir başka vatandaşımız ise yine bir silahın namlusundan çıkan kurşunun sırtına isabet etmesiyle yaralandı. 53 yaşındaki vatandaşımızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Başkalarının hayat hakkını hiçe sayacak kadar sorumsuz ve duyarsız hareket eden bu iki olayın faillerini tespit ederek yakalamak üzere güvenlik birimlerimiz çalışmasını sürdürüyor. Şanlıurfa'da toplum düzeni ve huzuru bozan bu tür davranışlar kesinlikle karşılıksız kalmayacak. Bu çağdışı davranışları sergileyenler adalet önünde hesap verecektir."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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