ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI - Haberler

ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde kentteki yöresel yemekler tanıtıldı.
ŞANLIURFA'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde kentteki yöresel yemekler tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa Gastronomi Merkezi bahçesinde etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, stantlarda kadınlardan yemeklerin yapılışı hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, etkinlikte davetlilere yöresel yemek olan tirit ikramında bulundu.
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