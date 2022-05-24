ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ŞANLIURFA'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde kentteki yöresel yemekler tanıtıldı.

ŞANLIURFA'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde kentteki yöresel yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa Gastronomi Merkezi bahçesinde etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, stantlarda kadınlardan yemeklerin yapılışı hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, etkinlikte davetlilere yöresel yemek olan tirit ikramında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Şanlıurfa, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title