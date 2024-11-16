Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Yangın
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü, dumanı fark ederek aracı durdurup yolcuları tahliye etti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki Sırrın Mahallesi'nde 50 DK 933 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.