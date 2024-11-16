Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Yangın

Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü, dumanı fark ederek aracı durdurup yolcuları tahliye etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki Sırrın Mahallesi'nde 50 DK 933 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi

TSK'dan atılmaları an meselesi

 Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir

Trump'ın Beyaz Saray'da vereceği ilk emir ortalığı karıştırabilir

 Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim

"Ne kadar eleştirirseniz eleştirin, yine bunları yapacağım"
Türkiye-Galler maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Türkiye-Galler maçının ilk 11'leri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE! TV8 Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Türkiye-Galler maçı ilk 11'ler açıklandı! Türkiye-Galler maçının ilk 11'de kimler var? MİLLİ MAÇ TV8 CANLI İZLE! Türkiye-Galler maçı şifresiz mi, nereden izlenir? TV8 CANLI İZLE! 16 Kasım Türkiye-Galler MİLLİ MAÇ canlı yayın bilgileri… Semih Kılıçsoy Galler maçında oynayacak mı? Semih Kılıçsoy milli maçta kadrosunda var mı, yok mu? Arda Güler Galler maçında var mı, oynayacak mı? Arda Güler milli maçta kadrosunda yok mu? MASTERCHEF YOK MU? 16 Kasım MasterChef bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? MASTERCHEF KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Kadınbudu Köfte nasıl yapılır, Kadınbudu Köfte malzemeleri neler? Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri dinle! 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir? 16 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? MasterChef'te kime kaşık atıldı? 16 Kasım MasterChef'te sezonun ikinci kaşığını kim aldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.