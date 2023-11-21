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Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Narkotik suçlarla mücadele" kapsamında çalışma başlatıldı.

Akziyaret Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, A.Ç'ye ait çantada 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Güncel Haberler

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