Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Narkotik suçlarla mücadele" kapsamında çalışma başlatıldı.
Akziyaret Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, A.Ç'ye ait çantada 1 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel