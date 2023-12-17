Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile tır çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da, yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 21 KC 665 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun gişeler girişinde C.U'nun kullandığı 33 BHS 34 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki su tahliye kısmına girerek yan yattı.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.