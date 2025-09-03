Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı

ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 27 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Van'dan Hatay'a giderken Şakir Alican'ın (59) kontrolünü yitirdiği 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Araçtaki 43 yolcudan bazıları kendi imkanlarıyla otobüsten çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 27 yolcu, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.