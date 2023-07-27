Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Çarpma Kazası: 1 Ölü

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden sürücüsü öğrenilemeyen 65 BJ 324 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e (52) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Reşat Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi morga kaldırılırken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title