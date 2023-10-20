Şanlıurfa'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 5 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yolcu minibüsünün yol kenarında park halindeki Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptığı kazada, 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne giden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü, yol kenarında, park halindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 ACR 915 plakalı kamyona arkadan çarpıp, devrilerek sürüklendi. Kazada, sol tarafının paramparça olduğu minibüsteki 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle otoyolun Şanlıurfa- Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.