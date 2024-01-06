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Şanlıurfa'da Yol Kontrolünde Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı, 1240 Paket Sigara ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde aranan 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1240 paket gümrük kaçağı sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde aranan 3 şahıs yakalandı, 1240 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Birecik, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı.

Araçlarda yapılan aramalarda ise 64 gram esrar ile 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık Güncel Haberler

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