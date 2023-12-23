Şanlıurfa'da Yoğun Sis Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

ŞANLIURFA'da etkili olan yoğun sis nedeniyle 2 TIR ile yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep otoban çevre yolu mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine gelmekte olan sürücüsü öğrenilmeyen 33 AEA 576 plakalı TIR sürücüsü yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. O istikamette gelen 63 TK 789 plakalı TIR ile 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsü de zicirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolcu otobüsündekiler tahliye edilirken, yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yolcu otobüs söfürü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle çevre yolu trafik polislerince kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.