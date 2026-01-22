Haberler

Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım güvenliği için bazı yollar trafiğe kapatıldı ve vatandaşlar kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıldı.

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

Büyükşehir Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, karla mücadele çalışmalarının sahada 205 araç ve 804 personelle sürdürüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, yol açma ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerin görev başında olduğu kaydedildi.

Viranşehir-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapatıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksamaların önlenmesi amacıyla Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu üzerinde Mardin'den Gaziantep istikametine, Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine, Organize Sanayi bağlantısından Gaziantep istikametine, tırların trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Ayrıca Viranşehir-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatılmıştır."

Kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade eden Şıldak, bütün vatandaşların olumsuz hava şartlarına uygun hareket etmelerini istedi.

