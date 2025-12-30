Haberler

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Şanlıurfa Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi doğrultusunda kent genelinde eğitim faaliyetlerine yarın ara verileceğini açıkladı. Engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler için de idari izin verileceği belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel





