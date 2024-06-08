Şanlıurfa'da YKS'ye yetişememe riski olan 2 öğrenciye polis yardımı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan 2 adaya polis ekipleri yardımcı oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler, kimliklerinde sorun olan 2 öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürdü. Geçici kimlik belgesi çıkartılan 2 öğrenci daha sonra ekiplerce sınava girecekleri okullara yetiştirildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan 2 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler, kimliklerinde sorun olan 2 öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürdü.
Geçici kimlik belgesi çıkartılan 2 öğrenci daha sonra ekiplerce sınava girecekleri okullara yetiştirildi.