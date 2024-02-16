Şanlıurfa'da Yıldırım Çarpan Çoban Tedavi Altına Alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan çoban, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban tedavi altına alındı.
Kırsal Ballıca Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 19 yaşındaki O.D'ye yıldırım isabet etti.
Akrabalarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
O.D, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.