Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 47 saat sonra bir çocuk kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 47 saat sonra 1 çocuk yaralı olarak çıkartıldı. Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 47 saat sonra 1 çocuk yaralı olarak çıkartıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, Yenişehir Mahallesindeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak'a, 47 saat sonra ulaştı. Abak, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Şanlıurfa Elbistan AFAD Yerel Güncel Haberler

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