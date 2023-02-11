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Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve sorgu işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Şanlıurfa Güncel Haberler

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