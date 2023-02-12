Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin yakalanan 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin yakalanan 8 kişinin gözaltı süresinin detaylı soruşturma için uzatıldığı bildirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin yakalanan 8 kişinin gözaltı süresinin detaylı soruşturma için uzatıldığı bildirildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor. Bu kapsamda yakalanan 8 kişinin gözaltı süresi uzatıldı. Bilirkişi raporları, belge ve diğer delillerin detaylı incelemesi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Şanlıurfa Güncel Haberler

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