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Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı

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Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı

Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı.

Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı.

Afad, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.

Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından sonlandırıldı.

Enkazın iş makineleriyle kaldırma işlemleri ise yıkımdan yaklaşık 20 saat sonra tamamlandı.

Bu arada binanın enkazında savcılık incelemeleri için numune bırakıldı.

Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, alanı bariyerlerle kapattı.

CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın dün yıkılması sonucu bölgeden geçen bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Şanlıurfa İtfaiye AFAD Güncel Haberler

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