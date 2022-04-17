Şanlıurfa'da yetimler Türk Kızılay'ın iftar programında buluştu - Haberler

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Şanlıurfa'da yetimler Türk Kızılay'ın iftar programında buluştu

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da yetimler Türk Kızılay'ın iftar programında buluştu

Türk Kızılay Siverek Şubesince ramazan etkinlikleri kapsamında yetimlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Siverek Şubesince ramazan etkinlikleri kapsamında yetimlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Millet Bahçesinde düzenlenen program kapsamında çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Palyaço eşliğinde eğlenen çocuklar, çeşitli türküler seslendirerek gönüllerince eğlendi.

Çocuklara çeşitli hediyeleri dağıtıldığı etkinlikte iftar saatine yakın ailelere yemek dağıtıldı.

Türk Kızılay Siverek Şubesi Başkanı Mehmet Sırrı Karahan, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarının sürdüğünü söyledi.

Yetim çocukları her zaman gözettiklerini aktaran Karahan, "Ramazan ayının bereketinden, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlerimizin de istifade etmesini istedik. Bu konuda bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da yetim çocuklarla yakından ilgilendi.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Kızılay, Türk, Güncel, Haberler

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