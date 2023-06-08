Şanlıurfa'da Yeşil Reçeteye Tabi İlaçları Usulsüz Şekilde Satanlar Tutuklandı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 6 kişi arasında doktor ve eczane çalışanları da bulunuyor.

ŞANLIURFA'da, yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeşil reçeteye bağlı ilaçları usulsüz şekilde satanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, aralarında doktor ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrol, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.