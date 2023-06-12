Şanlıurfa'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yolda ismi öğrenilmeyen bir kişi yolun karşısına geçmek istedi. Karşıya geçmek isteyen kişiye plakası öğrenilmeyen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaya savrularak yol ortasına düştü. Kazaya karışan sürücü ile çevredeki vatandaşlar, otomobillerinden inip yaralının yardımına koştu ve durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.Yaşanan kaza sonrası ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.