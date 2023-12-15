Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine, jandarma bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarmayı arayan kişi, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 7'nci kilometresinde bir otomobilden yavru aslan bırakıldığı ihbarında bulundu. Bu kişi, cep telefonuyla bölgede çektiklerini öne sürdüğü yavru aslan görüntüsünü de jandarmaya gönderdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, arama çalışması başlattı. Şu ana kadar yavru aslana rastlanmazken, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. (DHA)