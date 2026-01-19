Haberler

Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası içeride bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir evin altında faaliyet gösteren yatak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçeride bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
