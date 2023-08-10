Şanlıurfa'da Yasak Aşk Cinayeti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen gurbetçi Murat Yalçın'ın yasak aşk cinayeti kurbanı olduğu ortaya çıktı. Yalçın'ın ölümüyle ilgili eşi Aysel Yalçın ile saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden Mehmet Mencik, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen gurbetçi Murat Yalçın'ın yasak aşk cinayeti kurbanı olduğu ortaya çıktı. Yalçın'ın ölümüyle ilgili eşi Aysel Yalçın ile saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden Mehmet Mencik, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde yolda pusu kuran kişi tarafından tarafından yabancı plakalı otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Murat Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Almanya plakalı aracı kullanan eşi Aysel Yalçın ise hafif yaralandı. Yol kenarında silahlı saldırıya uğrayan otomobili gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Yalçın'ın başına ve vucüduna isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsisi tamamlanan Murat Yalçın'ın cenazesi Viranşehir Yeni Merazlığında toprağa verildi.

YARALI EŞ VE YAKALANAN ŞÜPHELİ 'YASAK AŞKI' İTİRAF ETTİ

Cinayet soruşturmasını yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Murat Yalçın'ın öldürülmesiyle ilgili bölgede yaptığı kamera kaydı incelemesinde cinayet şüphelisini ve saldırıda kullanılan aracı belirledi. Saldırının sürücü değişikliği sırasında işlendiğini tespit eden ekipler, kimliği belirlenen cinayet şüphelisi Mehmet Mencik'i adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

TANINMAMAK İÇİN SAÇ VE SAKALINI KESMİŞ

Şüpheli Mehmet Mencik'in, cinayetin ardından tanınmamak için saç ve sakalını kestiği görüldü. Gözaltına alınan Mehmet Mencik, jandarmadaki sorgulamasında Aysel Yalçın'la aralarında yasak ilişki olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine ifade için jandarmada tutulan Aysel Yalçın sorguya alındı. Yalçın sorgusunda eşi Murat Yalçın'la aile zoruyla evlendirildiğini bu yüzden bir kaç kez intihar teşebüsünde bulunduğunu söyledi.Eşiyle istemeden evlendiğini iddia eden 3 çocuk annesi Aysel Yalçın, ifadesinde şunları söyledi.15 gün önce Almanya'dan Türkiye'ye geldik. Viranşehir'de eşimin ailesinİ ve yakınlarımızı ziyaret ettik. Olay günü Şanlıurfa'da dönüş hazırlıkları için alışveriş yaptık. Ardından Viranşehir'e dönerken, internetten tanışarak sevdiğim Mehmet Mencik'le bir plan yaptık. Eşim bir süre araç kullandıktan sonra başı ağrıyınca aracı durdurdu. Ben o sırada direksiyon başına geçtim. Tabi bu sırada bir kavşakta bizi takip eden Mehmet Mencik, bizim aracın önünde durarak eşime ateş açarak öldürüp benim cep telefonumu alarak kaçtı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım.Cinayeti planlayarak işleyen Mehmet Mencik jandarmaya verdiği ifadesinde ise Almanya'da yaşayan Aysel Yalçın'la 3 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını söyledi. Yasak ilişkileri sırasında Aysel Yalçın'ın eşinden kurtulması için sürekli kendisine para gönderdiğini, bu parayla ev aldığını, belirten şüpheli Mencik'in cinayetin ardından yakalanmaması durumunda pasaport çıkararak, Almanya'ya gideceğini itiraf ettiği kaydedildi.

Cinayet şüpehlis Mehmet Mencik ile Aysel Yalçın jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)