Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden 382 milyon TL'lik işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde para transferine aracılık eden hesaplara yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler kent genelinde belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri belirlenen 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 64 cep telefonu, 61 SIM kart, 6 hard disk, 10 flaş bellek, 8 dizüstü bilgisayar, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 7 şarjör, 81 tüfek fişeği, 99 tabanca fişeği, 160 bin TL nakit para, 5 adet 22 ayar ata altın, 3 adet 22 ayar yarım altın, 11 adet 22 ayar çeyrek altın, 4 adet 22 ayar 1 gram altın, toplam 50,80 gram ağırlığında 9 altın yüzük, 1 adet 22 ayar bilezik ve 1 adet 22 ayar altın küpe ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

